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في يوم واحد .. الأردن تسجل 7933 إصابة بكورونا  و 60 حالة وفاة

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في يوم واحد .. الأردن تسجل 7933 إصابة بكورونا  و 60 حالة وفاة في يوم واحد .. الأردن تسجل 7933 إصابة بكورونا  و 60 حالة وفاة
2134 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات بينها 473 حرجة

في يوم واحد .. الأردن تسجل 7933 إصابة بكورونا  و 60 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 163926 إصابة.
وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2134 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 473 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1969 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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