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يعيشون واقعًا قاسيًا.. "العفو الدولية" تطالب قطر بتنفيذ إصلاحات حماية العمال الأجانب

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يعيشون واقعًا قاسيًا.. "العفو الدولية" تطالب قطر بتنفيذ إصلاحات حماية العمال الأجانب يعيشون واقعًا قاسيًا.. "العفو الدولية" تطالب قطر بتنفيذ إصلاحات حماية العمال الأجانب
"كوكبيرن" لفت إلى أن ضعف التطبيق يقوض الإجراءات

يعيشون واقعًا قاسيًا..

طالبت منظمة العفو الدولية قطر، اليوم (الأربعاء)، بتنفيذ إصلاحاتها المتعلقة بالعمال الأجانب، ومنع إفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب.

لفتت "العفو الدولية" إلى أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار وفاء قطر بكامل الوعود التي قطعتها لحماية حقوق العمال الأجانب، بحسب ما أورد " اليوم".

وحذرت المنظمة من أن "الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب يظل قاسيًا، ما لم يُتخذ مزيدٌ من الإجراءات لضمان دفع الأجور، ونيل العدالة، وحماية العاملات المنزليات من الاستغلال".

من جانبه بيّن رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية ستيف كوكبيرن، أن الإصلاحات الإيجابية في قطر تقوضت جراء ضعف التنفيذ، وعدم الاستعداد لمساءلة أصحاب العمل المسيئين.

وأضاف أن أنظمة التفتيش تعاني قصورًا في اكتشاف الانتهاكات، وأن العمال لا يزالون يواجهون تحديًا في تقديم شكاوى من دون المخاطرة بخسارة دخلهم، ووضعهم القانوني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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