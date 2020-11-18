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911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب

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911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب 911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب
القوات الخاصة للأمن البيئي حذّرت من مخالفي الأنظمة بالملاحقة

911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى الإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ (911) بمنطقتَي الرياض ومكة المكرّمة.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة على مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصةمخالفة قطع الأشجار القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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