911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب

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القوات الخاصة للأمن البيئي حذّرت من مخالفي الأنظمة بالملاحقة

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى الإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ (911) بمنطقتَي الرياض ومكة المكرّمة.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة على مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصةمخالفة قطع الأشجار القوات الخاصة للأمن البيئي