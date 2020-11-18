أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد

Print
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد
الأولى سجلت 1757 إصابة جديدة و35294 في الأخرى

ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد

سجّلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و165 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153، وإجمالي الوفيات إلى 99026.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجّلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و685 وفاة، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699، وفقاً لبيانات الوزارة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية