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الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة

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الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية

الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس

سجلت الهند 38 ألفًا و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و912 ألفًا و908 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 474 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفًا و993 وفاة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 446 ألفًا و805 حالات بانخفاضٍ قدره 6596 شخصًا عن اليوم السابق.

وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و290 ألفًا و371 شخصًا، بزيادة قدرها 40 ألفًا و791 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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