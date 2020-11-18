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الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار "فامكو" إلى 73 شخصاً وفقدان 19 آخرين

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الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار "فامكو" إلى 73 شخصاً وفقدان 19 آخرين الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار "فامكو" إلى 73 شخصاً وفقدان 19 آخرين
تضرّر منه أكثر من 3 ملايين شخص في جزيرة لوزون

الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار

ارتفع عدد ضحايا الإعصار الذي ضرب الفلبين إلى 73 شخصاً، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الإنقاذ، حسبما ذكرت وكالة الكوارث الوطنية الفلبينية.

وأضافت الوكالة أن 24 شخصاً أُصيبوا ومازال هناك 19 في عِداد المفقودين من جرّاء إعصار (فامكو) الذي اجتاح جزيرة لوزون الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن الإعصار، الذي تسبّب في فيضانات وانهيارات أرضية في عديد من المناطق من بينها العاصمة مانيلا، تضرّر منه أكثر من 3 ملايين شخص في جزيرة لوزون، مشيرة إلى أن أكثر من 283 ألف شخص تمّ إيواؤهم في أكثر من 2000 من مراكز الإخلاء التي تديرها .

وضرب إعصار (فامكو) جزءاً كبيراً من لوزون، وهي موطن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، و70 في المائة من النشاط الاقتصادي.الفلبين إعصار فامكو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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