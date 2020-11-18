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الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة

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الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة
اليمن سيتلقى 30 مليون دولار لإطعام ملايين الأشخاص

الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة

خصصت الأمم المتحدة 100 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ؛ لمساعدة ملايين الأشخاص على إطعام أنفسهم في البلدان الأكثر عرضة للجوع الناجم عن الصراعات والتدهور الاقتصادي وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن كلًّا من: (أفغانستان، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وجنوب السودان، واليمن) ستحصل على 80 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF)؛ مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون دولار إضافية لاتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة الجوع في إثيوبيا؛ حيث قد يؤدي الجفاف إلى تفاقم الوضع الهش في البلاد.

وأفاد بأنه سيتم توزيع الأموال عبر برمجة النقد والقسائم، وهي واحدة من أكثر الطرق كفاءة ومرونة وفعالية من حيث التكلفة لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وستستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار البيان إلى أن اليمن سيتلقى 30 مليون دولار لإطعام ملايين الأشخاص الذين تم دفعهم باتجاه المجاعة بعد خمسة أعوام من الصراع؛ حيث يعيش في اليمن حوالى 20 مليون شخص في أزمة بسبب الحرب وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأغذية والبنية التحتية العامة المدمرة.الأمم المتحدة الصندوق المركزي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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