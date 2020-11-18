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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة
ضباب خلال الليل والصباح الباكر وتنشط الرياح السطحية على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، المدينة المنوّرة، الجوف)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية