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كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

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كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا
وفاة 762 شخصًا بسبب الفيروس بالولايات المتحدة في آخر 24 ساعة

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 762 حالة وفاة و151855 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز الأمريكية في بياناتها، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 11 مليونًا و136 ألفًا و253 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 246232 شخصًا، وفق موقع اليوم .

وسجلت موريتانيا 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7994 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.

وفي أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال البيان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر البيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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