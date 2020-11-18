"باهبري": نجدد الوفاء والولاء بذكرى البيعة السادسة للملك سلمان

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نوه عبر تغريدة له على تويتر بالمنجزات الحاضرة والرؤية الطموحة

رفع طراد باهبري رئيس الشؤون الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، مجددًا الولاء والوفاء ومنوهًا بالمنجزات الحاضرة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها: "في ذكرى البيعة السادسة نجدد الولاء والطاعة لمليكنا، مضيفًا إنجازات حاضرة، ورؤية طموحة لمستقبل واعد".

‏واختتم "باهبري" تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".