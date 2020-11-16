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"كاريكاتير"..  مصابيح الإنارة القديمة شديدة الحرارة قوية الاستهلاك

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"كاريكاتير"..  مصابيح الإنارة القديمة شديدة الحرارة قوية الاستهلاك "كاريكاتير"..  مصابيح الإنارة القديمة شديدة الحرارة قوية الاستهلاك
"كفاءة" ينصح باتباع الإرشادات الموفرة

جسدت ريشة الرسام الكاريكاتيري ممدوح الجيزاني، حال وواقع مصابيح الإنارة القديمة في رفع مستوى درجة الحرارة داخل المنزل، وأيضًا استهلاك طاقة أكثر لتصنيفها في خانة عدم التوفير.

وتزامنًا مع حملة "#وفرت-وأنورت" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أفصح المركز عن نسبة استهلاك الإنارة في المبنى نحو 10 % من الطاقة الكهربائية.


ونصح في اتباع بعض الإرشادات، مثل: تركيب حساسات الحركة لإطفاء الإنارة بشكل تلقائي، وكذلك توزيع مفاتيح الإنارة في الغرفة الواحدة، فضلاً عن عدم استخدام اللمبات المصدرة للحرارة، والتي تزيد من أعباء أجهزة التكييف في المبنى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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