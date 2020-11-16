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الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة كان بـ"دافع إرهابي" ومحاولة قتل حارس المبنى

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الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية كان بـ"دافع إرهابي" ومحاولة قتل حارس المبنى الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة كان بـ"دافع إرهابي" ومحاولة قتل حارس المبنى
تمديد إيقاف المشتبه به لأسبوعين

الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية كان بـ

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ "دافع إرهابي".

واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عامًا الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملاً عنيفًا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لغاية إرهابية.

وتابع البيان أن النية الإرهابية تتضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، من دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل. والاثنين مدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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