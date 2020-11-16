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​الأخضر السعودي يواجه جامايكا .. بعد ثلاثية "الودية " الأولى

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التدريب شهد مشاركة " الحمدان "

​الأخضر السعودي يواجه جامايكا .. بعد ثلاثية

يخوض السعودي الأول لكرة القدم غدًا الثلاثاء مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف "الأخضر" منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبين عددًا من التمارين التكتيكية التي نفذت على كامل مساحة الملعب.

كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة المهاجم عبدالله الحمدان.

من جانب آخر، أجرى لاعبو ومنسوبي الأخضر صباح اليوم الفحوصات الطبية الثالثة لفيروس كورونا المستجدّ؛ وذلك تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

​الأخضر السعودي يواجه جامايكا .. بعد ثلاثية

​الأخضر السعودي يواجه جامايكا .. بعد ثلاثية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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