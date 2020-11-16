600 استشارة نفسية قدّمها "تعزيز الصحة" لـ 24 جهة حكومية في شهر

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لتعزيز صحة العمل ودعم العاملين في هذه القطاعات بسرية تامة

قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من (600) استشارة نفسية خلال شهر أكتوبر 2020 ميلادية، لمنسوبي (24) جهة حكومية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، والتي عمل المركز على تنفيذها لدعم العاملين في القطاعات الحكومية من الجانب النفسي، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ولأسرهم بسرية تامة من خلال فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية.

يُذكر أن المركز خلال الأشهر الماضية من عام 2020م قدم خدماته التوعوية النفسية للجهات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا من خلال تزويدهم بمحتوى توعوي لعدة موضوعات مصممة بشكل انفوجرافيك، وفيديو، بالإضافة إلى تقديم استشارات هاتفية ونصّية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون.