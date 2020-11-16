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شرطة الرياض تحدِّد هوية المتسببَيْن في حريق "مركبات التأجير" الشهر الماضي وتوقف أحدهما

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شرطة الرياض تحدِّد هوية المتسببَيْن في حريق "مركبات التأجير" الشهر الماضي وتوقف أحدهما شرطة الرياض تحدِّد هوية المتسببَيْن في حريق "مركبات التأجير" الشهر الماضي وتوقف أحدهما
الجهات الأمنية تواصل إجراءات البحث والتحري عن المتهم الثاني للقبض عليه

شرطة الرياض تحدِّد هوية المتسببَيْن في حريق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج التحقيقات الأمنية في حادثة حريق طال خمس مركبات تأجير بتاريخ 1442/ 3/ 23هـ أكدت أنه كان متعمدًا، وتم -بفضل الله- تحديد هوية المتهمَيْن بإضرام النار التي نتج منها احتراق المركبات، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، وتم القبض على أحدهما وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تواصل إجراءات البحث والتحري عن المتهم الثاني للقبض عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية