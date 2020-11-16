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بعد عرض باريس جيرمان .. "راموس" يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

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بعد عرض باريس جيرمان ..

ما زال قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، يواصل الضغط، على إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد عقده لأكثر من عامين، بعد التلويح بمفاوضات باريس سان جيرمان معه.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين، أن سان جيرمان لم يتفاوض مع راموس، حيث لا يفضل النادي التعاقد مع اللاعب خلال صيف 2021.


ويسعى راموس إلى إجبار بيريز على الاستجابة إلى طلباته، لذلك فهو صاحب فكرة تسريب مفاوضات باريس سان جيرمان وفرق أخرى معه، بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية.
في المقابل، يرغب مسؤولو النادي الملكي في الإبقاء على اللاعب لمدة موسم واحد فقط، حتى عام 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية