أمين الندوة العالمية يتلقى خطاب شكر من رئيسة المجتمع المدني بالعشرين

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نظير مشاركتها في ندوة "تسخير قوة العمل الخيري الإسلامي والزكاة"

تلقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي خطاب شكر من رئيسة المجتمع المدني في مجموعة العشرين C20، على مشاركته الفاعلة في ندوة بعنوان (حلول مبتكرة لتنمية احتياجات التنمية العالمية: تسخير قوة العمل الخيري الإسلامي والزكاة) التي عُقدت يوم السبت 10 /10 /2020م في الرياض.

فيما أعربت الأميرة نوف بنت محمد رئيسة المجتمع المدني عن سعادتها البالغة لهذه المشاركة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخيري في الجهود المبذولة في عملية التنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية وتأصيل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.