"سياحة دبي": هذا موعد إقامة "سوق السفر العربي"..تعرف عليه

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بزوغ فجر جديد لصناعة السفر والسياحة

أكدت دائرة السياحة بدبي والشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي عام 2021 موعد المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك من الأحد 16 حتى الأربعاء 19 مايو 2021.

وسيقام المعرض تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة" حيث سيتم تسليط الضوء بشكلٍ رئيسي على الوضع الراهن لهذه الصناعة مع التطرق إلى ما يخبئه المستقبل. بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة وكيفية الاستفادة من الابتكار لدفع عجلة نمو هذه الصناعة نحو الأمام.

في هذا الصدد، أشار التقرير الأخير الصادر عن كوليزر إنترناشونال لتوقعات القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عام 2021 سيكون عام التعافي وذلك بناء على المؤشرات الأولية التي تشير إلى أن أداء الفنادق في جميع أنحاء المنطقة قد بدأ يتحسن بالفعل في الآونة الأخيرة لاسيما في الوجهات الرئيسة مثل دبي والقاهرة التي من المتوقع أن تسجل عام 2021 مستويات إشغال تقديرية تصل إلى 68% و65% على التوالي تأتي خلفها وجهات أخرى وهي أبوظبي والرياض وجدة ومسقط وعمان بمعدل إشغال فندقي يصل إلى58% و56% و51% و48% و45% على التوالي. بشكلٍ عام، بلغ متوسط النمو على أساس سنوي للوجهات العشرين التي شملها التقرير نحو 47% يعد نمو قطاع السياحة والسفر عامل رئيسي لازدهار اقتصاد المنطقة

وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يساهم هذا القطاع بشكلٍ مباشر بنحو 133.6 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بحلول عام 2028. في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد انخفاض أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي واضح نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فإنه من المنتظر أن يعتمد الاقتصاد الإقليمي على تعافي قطاع السفر والسياحة بوتيرة أسرع، وذلك بمجرد تطوير اللقاح واعتماده بشكلٍ رسمي.

وأكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "أعلنت شركة فايزر الأسبوع الماضي عن النتائج الأولية للمرحلة التجريبية الثالثة للقاح كوفيد-19، مؤكدةً فاعليته بنسبة 90%، وذلك استناداً على تحليل البيانات المؤقت الذي أجرته.

ويوفر الحدث تنظيم 11,301 اجتماع ثنائي مجدول بشكلٍ مسبق جنباً إلى جنب مع 23 جلسة فيديو عبر البث الحي تضمنت أسئلة وأجوبة واستطلاعات رأي وتفاعل مع الجمهور، بالإضافة إلى بعض العروض التقديمية. هذا وحققت الندوات الرقمية أكثر من 24,000 مشاهدة على مدار ثلاثة أيام من إقامة الحدث الافتراضي.

وأضافت كورتيس: "وجدنا أنه من الضروري إدراج الحدث الافتراضي على جدول أعمال سوق السفر العربي نظراً لتعذر سفر العديد من المتخصصين والمهتمين والخبراء من مختلف أنحاء العالم كل سنة لنكن أكثر وضوحاً، لن تخفف الحكومات في جميع أنحاء العالم من القيود المفروضة على السفر بنفس الدرجة وفي ذات الوقت، ولكننا نتوقع أن تختلف إجراءات السفر وفتح المطارات وإعادة حركة الملاحة الجوية حسب كل بلدٍ على حدة".

ومن أبرز الأحداث الأخرى التي ستقام خلال أسبوع السفر العربي، سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة 2021، ومعرض ترافيل فورورد الذي يركز على تكنولوجيا السفر. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل سوق السفر العربي شراكته مع أرايفال، حيث تغطي هذه الشراكة من خلال سلسلة من الندوات الرقمية، الاتجاهات الحالية والمستقبلية لمنظمي الرحلات الجوية ومديري الوجهات السياحية.



و سيشهد المعرض إقامة منتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسة وهي المملكة العربية السعودية والهند والصين، بالإضافة إلى جلسة تسريع التواصل بين المؤثرين على المنصات الرقمية، فضلاً عن قمة الفنادق وبرنامج السياحة المسؤولة.