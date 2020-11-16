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شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا 9 جرائم سرقة

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شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا 9 جرائم سرقة شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا 9 جرائم سرقة
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا 9 جرائم سرقة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر؛ وذلك لتورطهم في ارتكاب (9) جرائم، تمثلت في استدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وجرائم نشل مستخدمين فيها الدراجات النارية.

وأضاف الرائد الكريديس بأن قيمة المسروقات بلغت (15.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية