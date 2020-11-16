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يقوض حل الدولتين..الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي جنوب القدس

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يقوض حل الدولتين..الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي جنوب القدس يقوض حل الدولتين..الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي جنوب القدس
"أبو علي" دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته

يقوض حل الدولتين..الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي جنوب القدس

أدانت جامعة الدول العربية اليوم (الاثنين) بشدة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد جنوب مدينة القدس المحتلة الذي يعدّ من أخطر المشاريع الاستيطانية، التي تستهدف المدينة المقدسة على وجه الخصوص، وذلك لإحكام عزلها عن الجنوب الفلسطيني بصورة نهائية.

طالب الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي، المجتمع الدولي ممثلاً بدُوله ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، بإعلان رفضه وإدانته لهذا المشروع الخطير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويض لكل إمكانات حل الدولتين.

وأدان "أبو علي" بأشد العبارات الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القيام بها إلى مستعمرة إسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان العربي السوري المحتل في محاولة لترسيخ الاستيطان والضم.

ولفت إلى أن تلك الزيارة تؤكد إصرار إدارة الرئيس دونالد على مواصلة تنفيذ سياساتها ومشاريعها المناقضة للقانون وقرارات الشرعية الدولية، وشراكة الإدارة الأمريكية الحالية مع إسرائيل في جرائم الاستيطان والضم والتهويد التي يدينها ويرفضها العالم بأسره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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