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الأمم المتحدة قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنة في القدس الشرقية

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الأمم المتحدة قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنة في القدس الشرقية الأمم المتحدة قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنة في القدس الشرقية
"ملادينوف" حذَّر من أنها ستضرُّ بإقامة دولة فلسطينية

الأمم المتحدة قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنة في القدس الشرقية

أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الاثنين عن القلق البالغ بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن فتح عملية العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس الشرقية.

وحذّر "ملادينوف" في بيان من أن المستوطنة إذا بُنيت ستعزز بشكل أكبر حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وتضر آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا في المستقبل، وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه بناء على حدود عام 1967، وكون القدس عاصمة للدولتين.

وشدّد على أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية