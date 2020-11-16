الأردن : كل اصابة مسجلة يقابلها 10 لـ 30 اصابة غير مسجلة

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جى بي سي نيوز :- قال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية عزمي محافظة، الأحد، إن عدد الإصابات المسجلة يوميا في فيروس كورونا المستجد في الأردن لا تمثل العدد الحقيقية على أرض الواقع.

توقع محافظة : أن يكون إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس أغلبها غير مكتشف.

وأوضح محافظة أستاذ الفيروسات أن كل إصابة مسجلة بالفيروس يقابلها من 10 إلى 30 إصابة غير مكتشفة.

وبحسب الموجز ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن، الأحد، إلى 143678 إصابة.

وأضاف محافظة أن الأردن في المستوى الرابع من المرحلة الرابعة للتفشي، مشيرا إلى انها أقصى مراحل انتشار الفيروس.

وتابع : "الحظر الذي طبق سابقا ليس له مكان وليس ملائم لا من الناحية الصحية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا يفيد على المدى البعيد الالتزام بإجراءات الوقاية العامة هو ما يقلل عدد الحالات "، وفق المملكة .

ولفت إلى أن وجود فحص جديد سيدخل الأردن يساعد في كشف الحالات سريعا، يسمى "فحص سريع لمولد الضد" ويستخدم لمسح تجمعات كبيرة، واذا كان إيجابيا يمكن إثباته بفحص الـ(PCR).