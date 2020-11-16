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لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا2027.. وزير الرياضة يطلق تحدي PlayItForward

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لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا2027.. وزير الرياضة يطلق تحدي PlayItForward لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا2027.. وزير الرياضة يطلق تحدي PlayItForward

لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا2027.. وزير الرياضة يطلق تحدي PlayItForward

أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم التحدي التفاعلي PlayItForward#، في حملة (سعودي يونايتد)، التي تأتي ضمن حملة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والتي أُعلنت رسميًّا في التاسع من سبتمبر الماضي 2020، وانطلقت تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا" تأكيدًا على التطلعات المستقبلية وطموحات المملكة لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخ الرياضة .

وانطلق تحدي PlayItForward# من قبل وزير الرياضة عبر مقطع مصور، استعرض من خلاله مهارة الـ"كيك أب"، ودعا سموه عبر حسابه في تويتر وإنستجرام محبي كرة القدم من جميع الأعمار لدعم حملة المملكة، من خلال استعراض مهاراتهم الكروية في مهارة الـ"كيك أب"، إذ سيتم نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاركين عبر حساب الحملة في تويتر وإنستجرام @Saudi2027 باستخدام الوسم PlayItForward#، بجمع عدد الركلات المصورة وصولاً لـ 2027 ركلة، فيما يُشترط في التحدي أن يقوم كل مشارك بالإشارة إلى اثنين من أصدقائه لتحديهما والانضمام للحملة.

يذكر أن إطلاق تحدي PlayItForward# يعدّ أولى الفعاليات المدرجة ضمن سلسلة من النشاطات المزمع إطلاقها تحت مظلة حملة "سعودي يونايتد"، إضافة إلى عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق المزيد من الفعاليات في جميع أرجاء المملكة، لتعزيز الشغف برياضة كرة القدم بين مختلف الأجيال.

وزير الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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