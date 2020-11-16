بنسبة 6.9 في المئة.. نمو الناتج الصناعي للصين خلال أكتوبر الماضي

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زادت مبيعات التجزئة فيه بمعدل 4.3 في المئة سنوياً وتراجع معدل البطالة

حقق الناتج الصناعي للصين خلال شهر أكتوبر الماضي نمواً بنسبة 6.9 في المئة سنوياً، دون تغيير تقريباً عن معدل النمو المسجل في سبتمبر الماضي.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.8 في المئة سنوياً، خلال أكتوبر الماضي، مقابل نموه بنسبة 0.8 في المئة خلال سبتمبر الماضي.

وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4.3 في المئة سنوياً، في حين تراجع معدل البطالة في الصين من 5.4 في المئة خلال سبتمبر، إلى 5.3 في المئة خلال أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار المساكن في الصين في أكتوبر الماضي بنسبة 4.3 في المئة سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 4.7 في المئة سنوياً خلال الشهر السابق.الناتج الصناعي الصين