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تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:58 صباحاً
مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:51 صباحاً
أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:51 صباحاً
الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:51 صباحاً
"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:51 صباحاً
مدير عام معهد الإدارة يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:51 صباحاً
فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:31 صباحاً
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:31 صباحاً
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
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DMC
مساء dmc يتابع موجة الطقس السيء في المحافظات
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DMC
الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:56 صباحاً
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