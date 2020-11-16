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 تسجل 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

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مصر  تسجل 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا  تسجل 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا
"مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 110767 بينهم 101046 متعافيا

مصر  تسجل 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية ، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى أمس وفقا لموقع مصراوى .

وتفصيلا ..أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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