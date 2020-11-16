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"السديس" يهنئ أمير مكة ونائبه بمناسبة نجاح المرحلة الثالثة للعمرة

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"السديس" يهنئ أمير مكة ونائبه بمناسبة نجاح المرحلة الثالثة للعمرة "السديس" يهنئ أمير مكة ونائبه بمناسبة نجاح المرحلة الثالثة للعمرة
سأل الله تعالى أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على هذه البلاد المباركة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تهنئته لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بمناسبة نجاح المرحلة الثالثة للعمرة.

وسأل "السديس" الله تعالى أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على هذه البلاد المباركة، وأن يحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الصحة والعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية