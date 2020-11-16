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الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات لمواجهة كورونا

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الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات لمواجهة كورونا الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات لمواجهة كورونا
سجَّلت 860 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات لمواجهة كورونا

أعادت الجزائرية اليوم فرض الحظر لمدة 15 يومًا على التجمعات العائلية والعامة، وبعض الأنشطة التجارية في 32 محافظة، بينها الجزائر العاصمة؛ وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي المستجد.

وفي التفاصيل، أمر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد - حسب بيان الدوائر الوزارية المعنية - بتنظيم الحجر الصحي المنزلي بتقديم موعد غلق المحال التجارية من الثامنة ليلاً إلى الثالثة زوالاً، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة، فضلاً عن غلق الحدائق العامة والأسواق الشعبية.

وسجّلت الجزائر 860 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بسبب مرض (كوفيد - 19) الناجم عن فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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