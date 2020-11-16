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مع عودة الثلاثي و "أمرابط".. النصر يستعد لمواجهة الهلال بالتسديد والعرضيات

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مع عودة الثلاثي و

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، تحضيراً لمواجهة نظيره الهلال في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمسماة بجولة "قمة الرياض ".

وتركزت تدريبات النصر على التسديد المباشر، والكرات العرضية، خلال الحصة التدريبية.
و استعاد النصر خدمات المغربي نور الدين أمرابط بعد غيابه خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة، وسبقه عودة الثلاثي عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية