تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة

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رئيس "أرامكو" يسلمها الكأس بحضور رئيس الاتحاد السعودي للجولف

سلّم رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، كأس بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف للاعبة الدانماركية إيميلي كريستين بيديرسن، التي حققت انتصاراً بفوزها بالبطولة التي جرت منافساتها على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بحضور كلٍ من ياسر بن عثمان الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف، ورئيس مجلس إدارة جولف السعودية، ماجد سرور، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية.

وبذلك تكون بيديرسن صاحبة أول لقب لبطولة نسائية احترافية للجولف على أرض المملكة.

وبطولة "أرامكو" السعودية النسائية الدولية للجولف معتمدة من الجولة الأوروبية للسيدات، ومقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وشهدت المسابقة مشاركة 108 لاعبات جولف محترفات من الجولة الأوروبية للسيدات من بين أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم اللاتي تنافسن لأول مرة في المملكة العربية السعودية في بطولة تضم 72 حفرة.

وتمثل البطولة نجاحاً للتنوّع في مجالات الرياضة وتسريع المسار الذي تتجه فيه المملكة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، إذ يأمل الاتحاد السعودي للجولف من خلال استضافة هذه البطولة في أن تكون مصدر إلهام للجيل القادم من النساء لممارسة رياضة الجولف واحترافها.

الجدير بالذكر أن لأرامكو السعودية تاريخاً طويلاً في دعم الرياضات بشكل عام، ورياضة الجولف بشكل خاص منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ويأتي قرار الشركة بدعم أول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة ليعكس التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تمكين المواطنات السعوديات. كما تهدف أرامكو السعودية إلى إيجاد تجربة تشجع من خلالها النساء السعوديات على المشاركة في رياضة الجولف أو أي رياضة أخرى.

ومن خلال الشراكة مع الاتحاد السعودي للجولف ودعم أول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة، فإن "أرامكو" السعودية تبرز دعمها والتزامها بالجهود الرامية إلى دمج المرأة عبر الرياضة.

وتعد هذه البطولة إنجازاً تاريخياً للمملكة، وسيكون لها دور في تشجيع القيم الإيجابية في المجتمع، حيث تمثّل رعاية الشركة لأبرز الأحداث الرياضية العالمية دعمها لرؤية المملكة 2030.