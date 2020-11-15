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: شاهد كيف يتم تصنيع ابواب المستشفى الميداني الذي تبنيه البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة

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بالفيديو : شاهد كيف يتم تصنيع ابواب المستشفى الميداني الذي تبنيه البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة : شاهد كيف يتم تصنيع ابواب المستشفى الميداني الذي تبنيه البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة

جي بي سي نيوز - : تاليا مشاهد سريعة لعملية تصنيع ابواب المستشفيات الميدانية التي تبنيها البداد كابيتال ، والابواب المرفقة تم تصنيعها لصالح المستشفى الميداني في طبربور " مستشفى الأمير حمزة " حيث تم الانتهاء من تصنيعها في مصانع شركة البداد كابيتال بدولة الأمارات العربية المتحدة ، وتم نقلها حالا الى الاردن ..

يذكر بأن البداد كابيتال يديرها الشقيقان فطين البداد وزايد البداد ، وقد حطمت الشركة الارقام المتعارف عليها في سرعة انجاز وبناء وتجهيز المستشفيات الميدانية في العالم ، إذ بلغ عدد المستفيات التي اقامتها حتى الآن عدا عن مستشفيات الأردن 114 مستشفى متنقلا في 27 دولة منها الامارات والسعودية والاردن ، والكويت وعمان وليبيا واسبانيا والجزائر وايطاليا والولايات المتحدة .

شاهد عملية تصنيع ابواب المستشفى الميداني في طبربور :

جي بي سي نيوز

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