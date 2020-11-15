أخبار عاجلة

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عن دار "تكوين" العالمية.. صدور كتاب "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده"

Print
يتناول لأول مرة سيرته وقصة حياته منذ الطفولة

عن دار

صدر عن دار" تكوين" العالمية للنشر والتوزيع الكتاب الأول عن الفنان محمد عبده والذي حمل عنوان "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" الجزء الأول من تأليف الناقد الفني علي فقندش.

ويتناول الكتاب لأول مرة سيرة فنان العرب وقصة حياته منذ الطفولة مرورًا بكافة المراحل المهمة في حياته والأشخاص المؤثرين الذي أسهموا في إبرازه وتقديمه في البدايات وصولاً إلى المرحلة الحالية التي توجت تربعه على قمة الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية.

وأوضح الناقد علي فقندش أنه سعيد بصدور هذا الكتاب الذي استغرق إعداده 10 سنوات بين الكتابة والصور النادرة، مشيرًا إلى "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" يتكون من 6 أجزاء، يطرح منها في هذا العام 2020 جزءان وسيتم تقديم الأجزاء الأخرى خلال العام القادم.

ومن جانبه قال الناشر يزيد الكشاش إن الدار حرصت أن يكون الفنان محمد عبده ضمن الكتب التي تسعى لنشرها، نظرًا للقيمة الفنية الكبرى لهذا الرمز الفني الذي أعطى الوطن إبداعاته وتجاوز بها خارج الحدود ليكون علامة مميزة وأيقونة فنية عربية.

وأضاف الكشاش أننا وضعنا خطة شاملة لهذا الكتاب ليكون بين يدي القارئ بنسخ فاخرة وأخرى ذات سعر في متناول الجميع.

واستطرد يزيد الكشاش: أننا نسعى في الفترات القادمة في "تكوين" أن تكون العديد من الكتب الفنية لعدد من الفنانين البارزين في المملكة والخليج لتكون بجانب الكتب العلمية والأدبية التي تهتم الدار بإصدارها بشكل دائم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

شبكة عيون الإخبارية