انتخابات النواب.. أسماء المرشحين في جولة الإعادة بـ 6 دوائر بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة بالنظام الفردي بين 200 مرشح وفقًا للجدول الزمني لحسم 100 مقعد في مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، يومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن عدد الأصوات الصحيحة في النظام الفردي بلغت 8 ملايين و332 ألفًا و214 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 956 ألفًا و952 صوتًا. وجرت الانتخابات، بنسبة مشاركة بلغت 29.5% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ عددهم 31 مليون و 438 ألفًا و 127 ناخبًا.

ويستعرض "مصراوي" أسماء 14 مرشحًا في جولة الإعادة بـ6 دوائر في محافظة القاهرة على النحو التالي: