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جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من بحائل إلى 95.8%

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سجّلت اليوم 6 حالات إيجابية ولا وفيات

جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

سجلت منطقة حائل، اليوم، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مدينة حائل. دون تسجيل وفيات.

وشهدت تسجيل 23 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وبحسب "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.8%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 2.7%، وبلغت نسبة الوفيات 1.53%، وبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة 21 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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