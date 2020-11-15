أخبار عاجلة

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اهربوا" .. مرعب يكشف ما حدث لجبل أثناء وجود السياح

Print
"اهربوا" .. فيديو مرعب يكشف ما حدث لجبل أثناء وجود السياح "اهربوا" .. مرعب يكشف ما حدث لجبل أثناء وجود السياح
أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادث

"اهربوا.. اهربوا"، كانت هذه هي الكلمات التي انطلقت بعفوية وخوف غريزي، وسُمعت في مرعب التُقط أمس السبت، لحظة انهيار جرف ضخم من جبل على قافلة سياح في أثناء وجودها على شاطئ بجزر الكناري الإسبانية، حسب "الدايلي ميل" البريطانية.

وحسب صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، فُوجئت قافلة سياحية، السبت، بانهيار قطعة من سفح ضخم قُبالة لاغوميرا في جزر الكناري الإسبانية.

وفي منظر مرعب، يظهر مقطع مصور التقطه هواة سقوط الجرف على بُعد أقدام قليلة من كرفانات متوقفة على شاطئ أرغاغا بمنتجع فالي غران راي الشهير.

وأحدث الانهيار هديراً هائلاً مخلفاً سحابة ضخمة من الدخان يمكن مشاهدتها على بُعد أميال من مكان الحادثة، حسب الصحيفة.

ويمكن سماع أشخاص يصرخون من هول الواقعة.

وأشارت تقارير إلى أن عدة سيارات قد تكون طمرت، لكنها لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية على الرغم من أنباء عن وجود مارة لحظة وقوع الحادثة.

وتمّ إغلاق الشاطئ، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة بحثاً عن أي عالقين، بعد وقوع الحادثة.

قافلة سياح جزر الكناري الإسبانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبر تويتر .. مدارس الأفلاج  تحتفل بذكرى البيعة بالفيديوهات والتصاميم الوطنية

عبر تويتر .. مدارس الأفلاج  تحتفل بذكرى البيعة بالفيديوهات والتصاميم الوطنية

فيديو صادم .. شاهد ما فعله عامل بسيارات مديره

فيديو صادم .. شاهد ما فعله عامل بسيارات مديره

إعلامية مسلمة محجبة تخلق جدلا بعد نشر فيديوهات لانزالها من على متن طائرة

إعلامية مسلمة محجبة تخلق جدلا بعد نشر فيديوهات لانزالها من على متن طائرة

مساء dmc - صاحبة الفيديو الشهير لاختيار عروسة لابنها خلال حفل زفاف تتحدث لـ"مساء dmc"

مساء dmc - صاحبة الفيديو الشهير لاختيار عروسة لابنها خلال حفل زفاف تتحدث لـ"مساء dmc"

شبكة عيون الإخبارية