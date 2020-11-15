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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني اتصلوا على 998 في الطوارئ

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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني اتصلوا على 998 في الطوارئ "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني اتصلوا على 998 في الطوارئ
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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