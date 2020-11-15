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تعرّف على برنامج "دروب - إنْ" لتطوير المهارات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية

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تعرّف على برنامج "دروب - إنْ" لتطوير المهارات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية تعرّف على برنامج "دروب - إنْ" لتطوير المهارات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية
أطلقته "هدف" بالشراكة مع منصة عالمية بما يتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل

تعرّف على برنامج

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" اليوم (السبت) برنامج "دروب - إنْ"، الهادف إلى تطوير مهارات المتدربين من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة، تتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل السعودي، من خلال منحهم تدريباً غير محدود لأكثر من 16 ألف دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

وأوضح (هدف)، أن التسجيل في البرنامج التدريبي سيبدأ غداً الأحد (15 نوفمبر) من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) على الرابط:

https://doroob.sa/ar/individuals/public/program-details/7b79b0a482c040e3b353b5b472aa1dd7/.

ويهدف برنامج "دروب - إنْ"، إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

ويتميز برنامج "دروب - إنْ"، بتقديم أكثر من 16 ألف دورة تدريبية في عديد من المجالات، منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء، وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية يتم إنهاء متطلباتها.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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