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بعد المفاوضات.. دول آسيا والمحيط الهادئ تُوقّع اتفاقية للتجارة الحرة

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بعد المفاوضات.. دول آسيا والمحيط الهادئ تُوقّع اتفاقية للتجارة الحرة بعد المفاوضات.. دول آسيا والمحيط الهادئ تُوقّع اتفاقية للتجارة الحرة
تغطي الشراكة الاقتصادية الشاملة 2.2 مليار شخص و29% من الناتج العالمي

بعد المفاوضات.. دول آسيا والمحيط الهادئ تُوقّع اتفاقية للتجارة الحرة

وقّعت 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ اليوم، أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم؛ وذلك خلال قمة الآسيان الافتراضية التي تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأوضح رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أنه وبعد ثماني سنوات من المفاوضات المليئة بالصعوبات؛ أنهينا اليوم المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ووقّعنا عليها رسميًّا خلال قمة الآسيان السابعة والثلاثين.

وتغطي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 2.2 مليار شخص و29 % من الناتج الاقتصادي العالمي.

وتضم الاتفاقية التجارية دول: (فيتنام، وتايلاند، والفلبين، ولاوس، وكمبوديا، وميانمار، وماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وبروناي، وأستراليا، والصين، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية).اتفاقية التجارة الحرة آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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