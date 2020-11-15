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4 علامات خفيفة محتملة لفيروس كورونا لا ينبغي تجاهلها!

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4 علامات خفيفة محتملة لفيروس كورونا لا ينبغي تجاهلها! 4 علامات خفيفة محتملة لفيروس كورونا لا ينبغي تجاهلها!
أقل شهرة من المتداولة وتم تشخيصها عند كثير من المصابين

4 علامات خفيفة محتملة لفيروس كورونا لا ينبغي تجاهلها!

يدرك عديدٌ منا بالفعل أن علامات الإنذار المبكر لإصابة "كوفيد-19" تشمل سعالاً جديداً ومستمراً وحمّى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.. بينما هناك أيضاً أعراض خفيفة أقل شهرة أبلغ عنها عددٌ ممّن تمّ تشخيصهم لاحقاً بفيروس كورونا.

وكشفت "ذي صن" عن بعض العلامات الأخرى التي قد تعني أنك التقطت الفيروس الخطير:

1- وجع في المعدة

أبلغ بعض مرضى "كوفيد-19" عن تعرُّضهم لألم في البطن قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة.

وتشير دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الناس قد يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، عندما يصابون بفيروس كورونا.

ووفق " اليوم" حلل الباحثون بيانات 204 مرضى مصابين بـ "كوفيد-19" في مقاطعة هوبي الصينية، واكتشفوا أن 48.5 % من هؤلاء المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون أعراضاً في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو القيء أو آلاماً في البطن.

2. التهابات العين

حذّر الأطباء في وقت مبكر من الوباء، من أن فقدان حاسة التذوق أو الشم قد يكون أيضاً علامة على .

وتقول الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب الملتحمة قد يكون علامة أخرى.

وقالت في بيان: "هناك أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول فيروس كورونا غالباً ما تكون في العين والأنف والحنجرة".

يُعتقد أن فقدان القدرة على الشم أو التذوق قد يكون بسبب تدمير الفيروس خلايا الأنف والحلق.

ويقول الخبراء إنه شيء يمكن أن يختبره الناس عادة بعد الإصابة بأنواع أخرى من فيروسات كورونا، مثل نزلات البرد.

3. ضبابية الدماغ

قد يعاني بعض الأشخاص ضبابية الدماغ، المعروفة أيضاً باسم التعب العقلي، كعارض آخر لفيروس كورونا.

ولم يُنظر إليه رسمياً على أنه أحد الأعراض، لكنه مؤشر آخر على أن أولئك الذين عانوا المرض أبلغوا عن تعرضهم له.

4. التعب

كشف تقرير في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن ما يصل إلى 44 % من أولئك الذين نُقلوا إلى المستشفى مع "كوفيد-19"، أفادوا بالإرهاق والتعب.

وقالت مريضة تدعى كيارا ديجيالورنزو، 25 سنة، التي تكافح "كوفيد-19" منذ 6 مارس، إن مرضها بدأ بحمّى وإرهاق.. وأوضحت: "أنها ليست الإنفلونزا"، مضيفة أن عديداً من الأشخاص المصابين به تُركوا "يقاتلون من أجل التنفس".

كما قالت ليندا كار، 69 عاماً، من نورفولك، إنها فقدت حاستَي التذوق والشم قبل أسبوعين تقريباً. وشعرت بمرض شديد وإرهاق رهيب، دون معاناة من ارتفاعٍ في درجة الحرارة أو السعال.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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