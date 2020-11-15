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أمطار رعدية على العرضيات والقنفذة والليث.. و"المدني" تتفاعل بتحذير

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أمطار رعدية على العرضيات والقنفذة والليث.. و"المدني" تتفاعل بتحذير أمطار رعدية على العرضيات والقنفذة والليث.. و"المدني" تتفاعل بتحذير
"الأرصاد": تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أمطار رعدية على العرضيات والقنفذة والليث.. و

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على محافظات العرضيات والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإنذار الذي يبدأ من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ويستمر إلى الثامنة مساءً، يصحبه نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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