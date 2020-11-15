أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة والمرتفعات

Print
"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة والمرتفعات "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة والمرتفعات
رياح مثيرة للأتربة والغبار على الوسطى والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 -38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

شبكة عيون الإخبارية