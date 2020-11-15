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كورونا في 5 دول.. إجمالي الضحايا بالبرازيل يتجاوز الـ165 ألفًا وبالمكسيك 98 ألفًا

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كورونا في 5 دول.. إجمالي الضحايا بالبرازيل يتجاوز الـ165 ألفًا وبالمكسيك 98 ألفًا كورونا في 5 دول.. إجمالي الضحايا بالبرازيل يتجاوز الـ165 ألفًا وبالمكسيك 98 ألفًا
الإصابات الجديدة.. 208 بكوريا الجنوبية و22 بتوغو و16 بموريتانيا

كورونا في 5 دول.. إجمالي الضحايا بالبرازيل يتجاوز الـ165 ألفًا وبالمكسيك 98 ألفًا

سجلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و921 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5.848.959؛ فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.

المكسيك

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 100 ألف حالة وفاة مؤكدة، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير؛ وفقًا للمسؤولين.

وقال المدير العام للصحة ريكاردو كورتيس ألكالا، في وقت متأخر من اليوم: إن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى مليون و3 آلاف و253 حالة، مع 98 ألفًا و259 حالة وفاة على الأقل بكوفيد-19، ومر حوالى 37 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

كوريا الجنوبية

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ200 لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد: إن كوريا الجنوبية سجلت 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28.546.

التوغو

سجلت التوغو 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ألفين و602 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 66 حالة وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و948 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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