أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 48 ساعة (خرائط)

Print

مصراوي Masrawy

07:00 ص الأحد 15 نوفمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان بوزارة الموارد المائية والري، إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، فيما يتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.
كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة غدًا الاثنين على أجزاء من السواحل الشمالية، وشدد المركز على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات المقبلة.
65273-89382FA9-A7E4-4C89-9DB9-1890F21381AA67157-AEEFD309-5E78-4893-BFE5-6E6D4BCC5A1967601-8C888C82-B696-4424-869B-1B7866DE06D9

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

الأخبار - مصر تحقق طفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي تعزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية

الأخبار - مصر تحقق طفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي تعزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية

شبكة عيون الإخبارية