"التعليم": 292 مليون زيارة لمنصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع الـ11

★ ★ ★ ★ ★

"إحصائية عدد الزيارات" كشفت الاستفادة الكبيرة منها في أداء الواجبات والاختبارات

كشفت وزارة التعليم عن إحصائية لعدد الزيارات لرابطة منصة مدرستي، التي بلغت حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر 292 مليون زيارة.

وأظهرت الإحصائية التي نشرتها وزارة التعليم الرقم الكبير الذي ترجم نجاحات رسالة التعليم، واستمرار العملية التعليمية عبر منصة "مدرستي"، واكتساح تحديات المرحلة، والوصول إلى أي مكان يوجد فيه الطلاب. وبلغ عدد زيارات الطلاب والطالبات حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر نحو خمسة ملايين زيارة، إضافة إلى أرقام عالية لزيارة قادة المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، وزيارات المعلمين لتأدية لرسالتهم التعليمية والتربوية، وبلغت خلالها الدروس التطبيقية المتزامنة المنفَّذة 56 مليون درس.

كما أظهرت الإحصائية الاستفادة الكبيرة من المنصة في أداء الواجبات للطلبة والاختبارات.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي