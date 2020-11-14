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الأسد: الضغوط الأمريكية والعقوبات تعيق عودة اللاجئين السوريين

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الأسد: الضغوط الأمريكية والعقوبات تعيق عودة اللاجئين السوريين الأسد: الضغوط الأمريكية والعقوبات تعيق عودة اللاجئين السوريين

جي بي سي نيوز :-  ألقى رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء باللوم على العقوبات الأمريكية وضغوط واشنطن على الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا في عزوف أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري هربوا من الصراع عن العودة.

وقال الأسد خلال مؤتمر في دمشق شاركت موسكو في استضافته: “هناك عقبات كبيرة… فإضافة للضغوط التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في الخارج لمنعهم من العودة فإن العقوبات الاقتصادية اللاشرعية والحصار المفروض من قبل النظام الأمريكي وحلفائه تعيق جهود مؤسسات الدولة السورية التي تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق التي دمرها الإرهاب بحيث يمكن للاجئ العودة والعيش حياة كريمة بظروف طبيعية”.

وقوبل المؤتمر بمقاطعة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول المجاورة لسوريا والتي تستضيف غالبية اللاجئين وعددهم 5.6 ملايين لاجئ. (رويترز)

جي بي سي نيوز

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