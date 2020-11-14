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شاهد : هكذا تصنع البداد كابيتال المرافق الصحية للمستشفيات الميدانية في الاردن " مستشفى الأمير حمزة انموذجا "

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شاهد : هكذا تصنع البداد كابيتال المرافق الصحية للمستشفيات الميدانية في الاردن " مستشفى الأمير حمزة انموذجا " شاهد : هكذا تصنع البداد كابيتال المرافق الصحية للمستشفيات الميدانية في الاردن " مستشفى الأمير حمزة انموذجا "

جي بي سي نيوز :- تاليا مراحل تصنيع المرافق الصحية من قبل مصانع البداد كابيتال في دولة الأمارات لصالح المستشفيات الميدانية المتنقلة التي تقوم الشركة بإنشائها هذه الاثناء في كل من الزرقاء وعمان واربد ومعان ، وفي الفيديو المرفقة لمحات من تصنيع 54 حماما طبيا ومرفقا صحيا في غضون يومين فقط ، حيث تعمل المصانع على مدار الساعة لانجاز كل مستشفى على حد ة في غضون شهر واحد فقط ، ما يعتبر معجزة تصنيعية وعلمية وهندسية في العصر الحديث .

يذكر ان شركة البداد كابيتال التي يديرها الشقيقان الاردنيان فطين البداد وزايد البداد تقوم في هذه الاثناء بتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية المتنقلة بشكل كامل في مختلف المحافظات الاردنية يتسع كل منها لمئات الأسرة وغرف العناية الحثيثة وكل متطلبات المستشفيات الحديثة وفق اعلى المواصفات الدولية والعلمية ، وسبق لشركة البداد كابيتال أن أقامت في مختلف دول العالم حتى الآن عدا عن مستشفيات الاردن الجديدة 114 مستشفى متنقلا في 27 دولة منها الامارات والسعودية ، والكويت وعمان وليبيا واسبانيا والجزائر وايطاليا والولايات المتحدة ، وتعتبر الشركة الأولى في تصنيع وتجهيز المستشفيات الميدانية عبر العالم .

تاليا مشاهد من تجهيز المرافق الصحية للمستشفى الميداني المتنقل الذي يتبع مستشفى الامير حمزة في عمان وعددها 45 حماما ومرفقا صحيا ..

جي بي سي نيوز

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