أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الخشت: إدراج 55 عالمًا بجامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% من العلماء عالميًّا -صور

Print

مصراوي Masrawy

12:16 م السبت 14 نوفمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، إنه تم إدراج 55 عالمًا من علماء الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم؛ لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة، وتحتل المرتبة الأولى مصريًّا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات؛ حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًّا متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًّا.

وهنَّأ الخشت علماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي والعملية التعليمية، ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تكريمهم من الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًّا وإقليميًّا وعالميًّا هو نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كل الإمكانات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًّا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًّا وماديًّا ولوجستيًّا، والتركيز على مجالات بحثية لم يكن لها وجود على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

وأشار الخشت إلى أن إدارة الجامعة اعتمدت على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا علي الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث؛ وهو ما أسهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كل التخصصات في التصنيفات العالمية، نظرًا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم، والتي يتم الاستشهاد بها في كل المجالات الدولية.

ولف الخشت إلى أن الجامعة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حققت منافسة قوية مع الجامعات العالمية المرموقة بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة وتتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة مستمرة وفقًا لخطتها الاستراتيجية للحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي حققتها خلال السنوات الثلاث الماضية، والعمل على تحقيق مزيد من التقدم العالمي ووضع جامعة القاهرة في مصاف جامعات الصف الأول عالميًّا.

يشار إلى أنه تم نشر نتائج قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloS Biology، مؤخرًا، وقد استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier؛ لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

40414342

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

الأخبار - مصر تحقق طفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي تعزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية

الأخبار - مصر تحقق طفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي تعزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية

شبكة عيون الإخبارية