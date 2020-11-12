أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

81 وفاة و 5419 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

Print
81 وفاة و 5419 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 81 وفاة و 5419 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن 81 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و5419 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 126401إصابة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، الأربعاء.

ووصل عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1467 وفاة، بعد تسجيل 81 وفاة جديدة في حصيلة وفيات يومية قياسية، وفق الموجز.

وتوزعت الإصابات على 2514 في محافظة العاصمة عمّان، و795 في محافظة الزرقاء، و704 في محافظة إربد، منها 200 في لواء الرمثا، و289 في محافظة البلقاء، و261 في محافظة عجلون، و223 في محافظة مأدبا، و200 في محافظة جرش، و173 في محافظة العقبة، و95 في محافظة الطفيلة، و85 في محافظة معان، منها 26 في لواء البترا، و54 في محافظة المفرق، و26 في محافظة الكرك.

بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 344 حالة، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووفق الموجز، يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1784 حالة، منها 405 حالات ترقد على أسرّة العناية الحثيثة.

وأجري 21342 فحصاً مخبريّاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2117042 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الأربعاء إلى 25.3%.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية

بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية

فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن

فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن

بالفيديو : شاهد كيف يتم تصنيع ابواب المستشفى الميداني الذي تبنيه البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة

بالفيديو : شاهد كيف يتم تصنيع ابواب المستشفى الميداني الذي تبنيه البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة

شاهد : البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في الزرقاء لمكافحة كورونا

شاهد : البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في الزرقاء لمكافحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية