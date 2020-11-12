81 وفاة و 5419 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن 81 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و5419 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 126401إصابة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، الأربعاء.

ووصل عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1467 وفاة، بعد تسجيل 81 وفاة جديدة في حصيلة وفيات يومية قياسية، وفق الموجز.

وتوزعت الإصابات على 2514 في محافظة العاصمة عمّان، و795 في محافظة الزرقاء، و704 في محافظة إربد، منها 200 في لواء الرمثا، و289 في محافظة البلقاء، و261 في محافظة عجلون، و223 في محافظة مأدبا، و200 في محافظة جرش، و173 في محافظة العقبة، و95 في محافظة الطفيلة، و85 في محافظة معان، منها 26 في لواء البترا، و54 في محافظة المفرق، و26 في محافظة الكرك.

بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 344 حالة، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووفق الموجز، يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1784 حالة، منها 405 حالات ترقد على أسرّة العناية الحثيثة.

وأجري 21342 فحصاً مخبريّاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2117042 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الأربعاء إلى 25.3%.