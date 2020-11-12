أخبار عاجلة

بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منظمة الصحة العالمية: لو تم هذا الأمر ستنتهي جائحة كورونا

Print
منظمة الصحة العالمية: لو تم هذا الأمر ستنتهي جائحة كورونا منظمة الصحة العالمية: لو تم هذا الأمر ستنتهي جائحة كورونا
شددت على ضرورة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً ويلبي كل المعايير

منظمة الصحة العالمية: لو تم هذا الأمر ستنتهي جائحة كورونا

أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، أن وباء "كوفيد-19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

وشددت "سواميناثان" على ضرورة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً، وأن يلبي كل معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة.

ورُصد أن هذا الرقم الأسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.


ووفق " اليوم" في شأن ذي صلة، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز غاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، موعد بدء التطعيم الشامل ضد في روسيا.

وفقاً لتوقعاته، سيبدأ التطعيم الشامل أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020. مؤكداً عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا وعودة اللاجئين السوريين.. جهود حل الأزمة

روسيا وعودة اللاجئين السوريين.. جهود حل الأزمة

شبكة عيون الإخبارية