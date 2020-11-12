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الحرارة تهوي 6 درجات.. الحصيني: البسوا ولبّسوا عيالكم في الليل بالأماكن المكشوفة

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الحرارة تهوي 6 درجات.. الحصيني: البسوا ولبّسوا عيالكم في الليل بالأماكن المكشوفة الحرارة تهوي 6 درجات.. الحصيني: البسوا ولبّسوا عيالكم في الليل بالأماكن المكشوفة
قال: أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل

الحرارة تهوي 6 درجات.. الحصيني: البسوا ولبّسوا عيالكم في الليل بالأماكن المكشوفة

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في تويتر: من الخميس 26/ 3/ 1442هـ متوقع -إن شاء الله- تسرب هواء بارد يكون سببًا في انخفاض ملحوظ في الحرارة ومقدار الانخفاض من أربع إلى ست درجات مئوية، البداية على الشمالية وتبوك، ثم الجوف، ثم حائل.. ومن الجمعة على القصيم فالرياض فالشرقية مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكّل النقيض.

وأضاف: البسوا ولبّسوا عيالكم في الليل في الأماكن المكشوفة.

متوقع -بإذن الله- يوم الخميس 26/ 3/ 1442هـ وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وحائل، والكويت، والقصيم، والشرقية، والصمان، والباحة، وعسير، وجازان).الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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